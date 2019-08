Sotto i portici di Merano verso le ore 16 si è sviluppato un grosso incendio nell'edificio al numero 105 dei Portici. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Merano. Fortunatamente le notizie che giungono sono meno gravi di quanto temuto: non vi è stata alcuna esplosione, le persone evacuate per precauzione sono sette, e due sono state accompagnate in ospedale per controlli, a causa di una lieve itossicazione da fumo.