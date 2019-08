Traffico intenso e molto rallentato, come peraltro ampiamente annunciato e previsto, sull'Autostrada del Brennero.

Il weekend agostano da bollino nero ha rispettato le attese. Il traffico è molto rallentato in entrambe le direzioni e in molti tratti dell'arteria autostradale. In alcuni tratti, in particolare, si viaggia a passo d'uomo, soprattutto fra Trento e Bolzano.