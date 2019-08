Rimarrà chiuso per tutta la notte il tratto di tangenziale, a Trento sud, tra la rotatoria del Marinaio e il cavalcavia di Ravina.

Il tratto è stato interdetto alla circolazione, in direzione nord, dopo che nel pomeriggio si è aperta una buca nell'asfalto (foto Tgr Rai). I tecnici del Servizio gestione strade stavano intervenendo con un cantiere temporaneo per sistemare quello che sembrava un piccolo avvallamento nell'asfalto ma durante l'intervento è stato possibile scoprire come invece a causarlo fosse stato un vero e proprio cedimento, sotto al manto stradale.

L'ipotesi più accreditata al momento è che possa essere stata causata da infiltrazioni legate al sistema fognario: i lavori per la sistemazione delle tubazioni e per il ripristino della carreggiata proseguiranno per tutta la serata.

Al momento il traffico viene deviato in Destra Adige, lungo la bretella che dal casello di Trento sud porta alla provinciale 90, tanto per chi proviene dal cavalcaferrovia dei Marinai d'Italia che per chi proviene da Mattarello.