Due cittadini camerunensi, uno di 53 anni e l’altro di 41 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Trento per furto aggravato in concorso.

I due sono infatti stati colti in flagranza di reato poco prima delle sei di ieri mattina mentre tentavano di rubare tredici pneumatici ad una nota ditta del capoluogo.

I carabinieri, nel corso dei controlli sul territorio svolti nelle ultime ore, hanno inoltre arrestato un brasiliano di 34 anni residente a Mezzolombardo: verso le 2 della scorsa notte l’uomo stava importunando clienti e proprietari di un bar in centro a Lavis e poi, all’arrivo dei militari, ha cercato di schiaffeggiarli.

Bloccato, è stato portato in Comando a Trento in attesa del processo con rito direttissimo in tribunale.