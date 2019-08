Approvati oggi dalla Giunta provinciale gli incarichi dirigenziali della scuola trentina per l’anno scolastico 2019-2020. La principale novità è rappresentata dall’entrata in servizio di 12 nuovi dirigenti scolastici individuati dalla graduatoria finale del corso-concorso conclusosi la scorsa settimana.

Sono 72 i dirigenti scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento di cui 43 conferme, 15 affidamenti di incarico per rotazione di sede, 12 nuovi incarichi per assunzione, 1 in ingresso per mobilità e 1 incarico di preposizione quale dirigente dell’istituzione scolastica e formativa ladina (Sorastant de la scola ladina). Confermati anche i 5 dirigenti assegnati al Dipartimento istruzione e cultura che oltre a coprire il fabbisogno della funzione ispettiva, si occuperanno di attività di studio, consulenza e ricerca.

