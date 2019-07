Un fortissimo temporale sta interessando il Trentino occidentale: dalle 13 in poi un forte "treno" temporalesco con vento, fulmini e grandine, sta attraversando la provincia. Come spiega la pagina facebook "Meteo in Trentino" un temporale è stato registrato alla ore 13:10 a est di Tione di Trento, muovendosi verso est a 24 km/h. "Pioggia intensa, localmente anche grandine con 1-2cm grano dimensioni e raffiche tempesta sono possibili. Il rischio di inondazioni è moderato. L'attività dei fulmini è molto alta. I seguenti posti sono attualmente sul treno del temporale e si raggiunge agli orari specificati: San Lorenzo a Banale (13:10), Calavino (13:20), Vezzano (13:24), Terlago (1 3:32), Cadine (13:38), Sardagna (13:42), Vela (13:44), Ravina (13:46), Mattarello (13:48), Trento (13:48), Povo (13:54), Civezzano (13:56), Pergine Valsugana (13:56)".

Nella foto: grandine a San Lorenzo in Banale. Se avete foto o video del maltempo di queste ore in Trentino vi invitiamo a mandarcele

IL VIDEO: UN TORRENTE DI FANGO A STENICO

Nelle foto grandine a Stenico



grandine a stenico.jpg



grandine a stenico1.jpg

LE PREVISIONI. Come ricorda il bollettino di Meteo Trentino: oggi, mercoledì, schiarite alternate ad annuvolamenti localmente associati a rovesci e temporali, anche intensi, che, specie in serata, potranno interessare anche la valli più ampie. Giovedì soleggiato ma dal pomeriggio, a cominciare dai rilievi, intensificazione della nuvolosità e probabili rovesci e temporali sparsi. Venerdì parziali schiarite alternate ad annuvolamenti estesi con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Sabato, domenica e lunedì soleggiato con temporanei annuvolamenti al pomeriggio sera.