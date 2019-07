A bordo avevano due borse con all'interno assegni e contanti per quasi 70mila euro oltre a gioielli, monili ed orologi di marche prestigiose per un valore stimato in 300mila euro.

Due uomini, un 46enne residente a Montecatini (Pistoia) ed un iraniano 34enne domiciliato a Firenze, sono stati denunciati dagli agenti della polizia stradale dopo essere stati fermati lungo l'A22 in carreggiata nord, all'altezza di Rovereto, a bordo di una Bmw X5: per loro l'accusa è di ricettazione, con le indagini che cercheranno ora di capire la provenienza della merce trovata in possesso dei due uomini