E' di due morti e due feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto ieri sera in val Ridanna. Quattro giovani donne stavano tornando a valle lungo una strada forestale, dopo il loro turno di lavoro alla malga Aglsbodenalm, quando la loro auto, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada e precipitata per alcune centinaia di metri.

Molto difficile è stato l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono anche intervenuti due elicotteri. Due ragazze, una di 17 e una di 19 anni, sono morte sul colpo, mentre le loro amiche sono state trasportate in ospedale. In val Ridanna la notizia ha causato grande sconcerto. Le vittime sono Miriam Volgger, 17 anni, di Racines Miriam Volgger e Irina Senn, 19 anni, di Vipiteno. Sono invece rimaste ferite, la conducente di 19 anni e un'altra passeggera di 41 anni, che ora sono ricoverate negli ospedali di Bolzano e Vipiteno. Non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente.