Questo sarà l’ultimo fine settimana di luglio e si prevede difficile per gli automobilisti che percorreranno l’Autostrada del Brennero, visto che inizieranno a muoversi molti vacanzieri agostani.

La società avverte, dunque, chi si mette in viaggio che per sabato 27 luglio è atteso un traffico critico da bollino nero in entrambe le direzioni per tutto il giorno, dalle ore 6 alle 18.

Mentre per domenica 28 le previsioni sono di traffico critico in particolare la mattina solo in direzione sud; in direzione Brennero sarà comunque intesto.