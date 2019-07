Ventisei agenti tra personale della Polizia Locale Alto Garda e Ledro, colleghi del Commissariato, carabinieri della Compagnia di Riva con l’ausilio di due unità cinofile (Orso e Fox i loro nomi) provenienti dal nucleo della Polizia Locale di Alessandria.

Sedici ragazzi identificati (tutti della zona, o comunque residenti in zona), tre accompagnati in caserma o presso gli uffici di via Brione per la procedura di rito in caso di segnalazione al Commissariato del governo quali assuntori di sostanze stupefacenti. Alcuni grammi di hashish e marijuana sequestrata e gli interni dell’ex colonia e degli stabili adiacenti passati al setaccio per verificare eventuali presenze non consentite o segni di bivacchi notturni da parte di qualche sbandato.

Questo il bilancio del blitz effettuato nel pomeriggio di ieri da Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato nel compendio Miralago a Riva del Garda e nella parte di spiaggia immediatamente a ridosso dell’area dopo varie segnalazioni di movimenti sospetti e alcuni episodi incresciosi che si sono ripetuti più volte nelle ultime settimane.