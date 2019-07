Grave incidente sull'altopiano di Piné in mattinata: poco prima delle 11 un'anziana è stata investita da un'auto, mentre si trovava in via Cesare Battisti, a Baselga.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del corpo di Baselga, gli agenti della polizia locale dell'Alta Valsugana e i sanitari, in azione anche con l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento a bordo del quale la donna è stata trasferita poi nel capoluogo. Si trova ricovereta in gravissime condizioni.