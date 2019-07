Intervento dei soccorritori ieri mattina attorno alle 10 sulla strada statale 239, tra Carisolo e Madonna di Campiglio, per un uomo trovato riverso sull’asfalto, incosciente. Sul posto gli agenti della polizia locale di Pinzolo con il comandante Filippo Paoli, l’ambulanza, l’autosanitaria. Pochi minuti dopo è atterrato nel prato vicino anche l’elicottero con a bordo il medico rianimatore.



L’uomo, un pensionato 74enne di Giustino, ha subito ripreso conoscenza, ma era confuso. Come ricostruito dalla polizia locale, è “volato” sulla strada: si trovava a monte della statale, lungo un sentiero alla ricerca di funghi, quando per un malore o per una disattenzione è scivolato ruzzolando nel bosco e poi finendo oltre il muro di contenimento della strada, che è alto due metri e mezzo. Il pensionato ha sbattuto violentemente a terra.



Ha riportato un trauma facciale e traumi costali, come è stato verificato in un primo momento. Successivi controlli sono stati poi affidati al personale del pronto soccorso del Santa Chiara di Trento, dove è stato trasferito in elicottero.



L’uomo è stato trovato sulla strada che porta a Campiglio, prima del ponte sul Sarca. Ha rischiato di essere investito: un miracolo che, quando è “volato” sull’asfalto dal muro di contenimento, non stava transitando nessun mezzo lungo la statale.