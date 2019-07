Non solo petizioni, firmate on line da migliaia di persone: come già successo in passato, arrivano anche le iniziative per boicottare il Trentino.



La caccia all’orso M49, in fuga dopo l’evasione del Casteller, è seguita in tutta Italia e sono moltissime le associazioni animaliste che invocano il boicottaggio del Trentino, a partire dal turismo, minacciando disdette, per bloccare i piani di cattura dell’orso.