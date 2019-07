Dopo che il ministero dell’Interno ha lanciato una campagna per raccogliere segnalazioni di maltrattamenti sugli animali, la Lav ha scritto al ministro Salvini un intervento per salvare l’orso M49.



«Grazie per la sua iniziativa che giustamente, leggiamo, non è circoscritta a cani e gatti - scrive la Lav a Salvini - non mancheremo di portare alla sua attenzione le decine di casi di cui ci occupiamo tutti i giorni in tutta Italia, quello che subito va fatto è però un atto di clemenza nei confronti del plantigrado responsabile di nulla se non di fare ciò che la sua natura gli impone, l’orso, responsabile di alcun atto lesivo nei confronti di esseri umani che è stato condannato a morte da un’ordinanza del suo compagno di partito Fugatti».



Per la Lav non esiste «un pericolo per la popolazione», una situazione che - sostengono ancora gli animalisti - è provata dal fatto che la Provincia di Trento non abbia comunicato «in alcuna maniera a trentini e turisti il presunto pericolo che starebbero correndo, nessun avviso è stato diffusione i luoghi di fuga di M49 nè si trova alcun cenno sui canali Facebook e Twitter della Provincia».



Per la Lav, «una Provincia che cattura maldestramente un animale, se lo fa scappare avendogli tolto addirittura il radiocollare, è incapace a gestire queste situazioni ed è giusto che quindi lo Stato prenda in mano la situazione attraverso il ministero competente, quello dell’Ambiente», conclude la nota.