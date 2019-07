Altra mattinata di passione per gli automobilisti e pendolari che in macchina si recano dalla Valsugana a trento: un tamponamento sulla statale, in direzione Trento, fra il Ciré e la galleria dei Crozi sta mettendo in difficoltà la rete viaria. Lunghe code si sono formate a partire dalle 8,20 in direzione del capoluogo, come mostra la foto inviataci poco fa da un nostro lettore bloccato in coda.

Per fortuna l'incidente non è grave e non vi sono feriti.