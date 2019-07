Un evento «imbarazzante» che avrà «ripercussioni pesanti sull’ immagine del Trentino»: il governatore Fugatti parla della cattura di un orso, e dice: «crediamo che i responsabili politici debbano rassegnare le dimissioni dopo questo questo fatto», dato che «chi ha sbagliato deve assumersi le sue responsabilità politiche per quelle ripercussioni negative che avrà il Trentino».

No, non parlava della cattura e fuga di M49, ma della morte dell’orsa Daniza, e si riferiva a UIgo Rossi e all’assessore Dallapiccola. Ma risentita oggi, questa intervista di Fugatti (che allora era all’opposizione), suona veramente diversa...

GUARDA L'INTERVISTA A FUGATTI