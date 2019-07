Paura nella notte a Spini di Gardolo per il rogo di un furgone. Poco dopo mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio in via Graz, sulle cui case indagano i carabinieri. Si dovrà stabilire, in particolare, se si tratti di un incendio di origine dolosa (Foto dei Vigili del Fuoco di Gardolo).