Alla fine se l’è cavata con qualche trauma costale, ma ha rischiato molto Horacio Llorens, uno dei più apprezzati specialisti di parapendio acrobatico, che questa mattina ha concluso anzitempo la sua performance con un “tuffo” nel lago di Molveno che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.



Llorens era impegnato nella ”King of Brenta”, tappa del circuito del Campionato mondiale di parapendio acrobatico.



Mentre stava incantando il pubblico e gli esperti con le sue fantastiche evoluzione nell’aria, Llorens, una vera e propria star della specialità, ha compiuto un errore, il parapendio si è avvitato e il campione è precipitato. Per fortuna in acqua, evitando le barche che seguivano la gara.



Immediati, ovviamente i soccorsi: Llorens è stato subito raggiunto da un gommone e recuperato dal lago. Per fortuna, come detto, le conseguenze della caduta non sono state gravi.