Bastano pochi minuti di attenzione e un pizzico di fortuna per vincere un ingresso famiglia alle Terme di Merano. Grazie a Monitor, il magazine che ogni sabato viene distribuito in omaggio con l’Adige, il relax ed il benessere sono a portata di mano, anzi di cellulare: la risposta al quiz va inviata tramite sms. Ieri pomeriggio, presso la sede dell’Adige in via Missioni Africane 17, i vincitori della prima settimana del gioco (edizione del 29 giugno) sono stati premiati dal direttore Alberto Faustini, affiancato da Christian Leoni del nostro ufficio marketing e dal responsabile della diffusione dell’Adige Michele Toniolatti.



Questi i nomi dei fortunati: Daniela D’Achille, Maria Paola Pedrotti, Maria Rinalda Fellin, Sandra Bertagnolli, Laura Filippi.

«È merito di mia figlia Angelica, che in questi giorni è in colonia a Cesenatico, se abbiamo vinto» racconta Daniela D’Achille, di Trento, accompagnata dalla figlia maggiore Veronica. «Mia mamma Mariolina è una lettrice dell’Adige da sempre. Ci trovavamo al lago a Piné, al fresco e in relax e stavamo sfogliando Monitor. È stata mia figlia Angelica ad insistere per partecipare al quiz: ha trovato lei la risposta e poi ha mandato il messaggio. Non pensavamo di vincere! Ringraziamo l’Adige per questa opportunità».



Maria Paola Pedrotti, di Zambana, ha ritirato il premio accompagnata dal marito Lino. «Leggiamo l’Adige da più di 30 anni, siamo abbonati. Anche mia madre di 95 anni legge sempre l’Adige - spiega - La domanda del quiz era molto semplice, così abbiamo deciso di partecipare. Ci siamo detti: proviamo!». La fortuna in famiglia non manca: «Ogni tanto vinciamo qualche piccolo premio alle lotterie di paese. Questo regalo dell’Adige ci fa molto piacere perché conosciamo bene le Terme di Merano e siamo contenti di tornarci. In inverno, poi, è stupendo poter nuotare nelle piscine esterne quando c’è la neve attorno».



Le Terme, tra l’altro, sono state recentemente ampliate e rinnovate: sono una vera sorpresa per gli ospiti di tutte le età.

Impossibilitata ad essere presente alla premiazione, Sandra Bertagnolli ha “incaricato” il marito Luigi e la figlia Valeria di ritirare il premio. «Siamo abbonati all’Adige da tanto tempo. Preferiamo l’edizione cartacea che a noi, a Nave San Rocco, viene recapitata sempre puntualmente e molto presto al mattino» spiega Luigi. «Per me invece è molto meglio leggere l’Adige on line: è comodo quando sono fuori casa» aggiunge Valeria. Il magazine Monitor piace a tutti in famiglia: «Ci accompagna per l’intera settimana, è interessante. Quando abbiamo visto il concorso, ci siamo detti: “Perché non provare?”. È andata benissimo».



Partecipare al gioco-quiz di Monitor è semplice: basta rispondere ad una domanda riguardante la struttura termale meranese e il suo grande parco immerso nel verde, inviare la parola corretta assieme a nome e cognome tramite un sms. I vincitori saranno estratti fra tutti coloro che hanno inviato la soluzione corretta. Tantissimi i lettori che si stanno appassionando al gioco, come testimonia il numero altissimo di risposte che arrivano al numero indicato. In palio ogni settimana ci sono cinque ingressi famiglia alle Terme di Merano, vero tempio del benessere che ora, grazie ad un sapiente restyling, offre ancora di più: nei 5,2 ettari del Parco termale si possono trovare piscine di varie dimensioni e tipologia, tra cui la grande vasca centrale che confluisce nel laghetto ricoperto di ninfee. Gli ospiti più attivi possono nuotare, giocare a beach volley, o frequentare i corsi di yoga, mentre chi desidera quiete e relax può prenotare una delle otto Relax Lounge.