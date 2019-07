A confermare che quella della sicurezza sulle strade è uno dei temi più caldi in questa estate, con tanto di vertice al commissariato del governo per il varo di misure straordinarie, arriva l’ennesimo incidente in moto, anche se stavolta con conseguenze non fatali.



È successo nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, a Calavino, in valle dei Laghi. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo una prima ricostruzione un motociclista sarebbe finito a terra, mentre era in fase di sorpasso, per evitare un furgoncino impegnato in una svolta (foto Marco Miori).



Il motociclista ferito è un uomo di 57 anni. È stato trasportato al pronto soccorso in elicottero.