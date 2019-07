I boscaioli liberano le linee elettriche

Rombano le motoseghe, in questi giorni, in molte zone del Trentino. Tra quelli impegnati nei lavori più complessi, ci sono i boscaioli che stanno liberando e mettendo in sicurezza i cavi delle linee elettriche.



Ecco un bell’esempio di quanto sia difficile il loro lavoro: a Tenna, appeso all’albero, il boscaiolo lo abbatte pezzo a pezzo.

Motoseghe in azione a Tenna Video of Motoseghe in azione a Tenna