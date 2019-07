L'università di Trento al top tra gli atenei medi

È l’Università di Trento a guidare la classifica dei medi atenei statali (da 10.000 a 20.000 iscritti), con un punteggio complessivo pari a 97,0, snella classifica Censis delle università italiane (edizione 2019/2020).



Con un incremento di 9 e 7 punti rispettivamente negli indicatori relativi alle strutture per gli studenti e all’internazionalizzazione, l’ateneo trentino guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno e rimpiazza l’Università di Siena, che passa al secondo posto con 95,3 punti. La terza posizione è condivisa dagli atenei friulani: l’Università di Trieste e l’Università di Udine ottengono lo stesso punteggio di 91,2.

Grande soddisfazione per il primo posto dell’Università di Trento fra gli atenei di medie dimensioni, in base alla classifica Censis, viene espressa dal rettore Paolo Collini.



«Il primo posto tra le università di medie dimensioni, peraltro con il punteggio più alto tra tutti gli atenei italiani - afferma - è un dato che conferma la posizione ai vertici che Trento ha sempre ottenuto in questa classifica. È una dimostrazione della qualità del lavoro che svolgiamo da anni e che è certificata anche dalle massime valutazioni ricevute dalle agenzie ufficiali, come l’Anvur (Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca) e dagli istituti di ricerca che compilano i ranking».



«Una posizione solida ai vertici del sistema accademico del Paese - aggiunge Collini - che prova come l’Università di Trento sia uno dei migliori luoghi dove studiare e fare ricerca in Italia, se non il migliore. Ma colloca anche il nostro ateneo al pari delle migliori università europee per le opportunità che offre ai suoi studenti e studentesse». «Desidero ringraziare tutta la comunità accademica e il personale dell’ateneo per l’ottimo lavoro svolto: questo risultato è senz’altro frutto di un impegno collettivo, prolungato nel tempo», conclude Collini.

Ecco le classifiche, da quella generale a quelle per settori: