Cinque lettori dell’Adige oggi hanno la possibilità di vincere altrettanti ingressi famiglia alle Terme di Merano, grazie al magazine Monitor Tv, distribuito in omaggio con il quotidiano.



Benessere, divertimento e relax in Alto Adige, dunque, a portata anche questa settimana per chi saprà rispondere al quiz di oggi e poi sarà estratto fra i vincitori dei biglietti famiglia (validi per un massimo di due adulti accompagnati da almeno un bambino di età inferiore ai 14 anni).

E «Vinci facile con Monitor» propone domande per l’appunto facili facili, riguardanti la struttura termale meranese e il suo grande parco immerso nel verde. Quindi tentare la sorte sarà un gioco da ragazzi.

Leggete il breve testo di accompagnamento e mettete alla prova il vostro spirito di osservazione rispondendo alla domanda pubblicata in fondo alla pagina.



La risposta andrà inviata con un messaggio sms al numero indicato entro mercoledì 10 luglio e tra i lettori che manderanno la risposta esatta verranno sorteggiati cinque fortunati vincitori, che si aggiudicheranno una giornata da trascorrere con la famiglia a Terme Merano.



Autentico polmone verde nel cuore della città di Merano, il Parco delle Terme è l’ambiente ideale dove trascorrere le giornate estive, grazie agli spazi ampi, curati e accoglienti che vengono incontro ai desideri di ogni ospite: rilassarsi nella natura, prendere il sole e mantenersi in forma, mentre i bambini giocano sul prato e si divertono sullo scivolo.



Nei 5,2 ettari del Parco termale si possono trovare piscine di varie dimensioni e tipologia, tra cui la grande vasca centrale che confluisce nel laghetto ricoperto di ninfee. Gli ospiti più attivi possono nuotare, giocare a beach volley, o frequentare i corsi di yoga, mentre chi desidera quiete e relax può prenotare una delle otto Relax Lounge.

Ecco i nomi dei vincitori dell’edizione del 29 giugno.

Daniela D’Achille, Maria Paola Pedrotti, Maria Rinalda Fellin, Sandra Bertagnolli e Laura Filippi.



La domanda era: «Quali tra questi animali vivono in un’oasi nel parco delle Terme Merano?». La risposta corretta era TARTARUGHE.