Spaventoso incidente poco prima delle 18 lungo la Gardesana, al Bus de Vela.

Il conducente di un'Alfa Romeo che stava scendendo verso Trento, all'altezza dell'imbocco della galleria "lunga", che porta in località Montevideo, ha perso il controllo della vettura.

L'auto è finita contro i new jersey in cemento che delimitano la carreggiata separandola da quella che sale verso Cadine, per poi decollare e schiantarsi contro la cuspide del guard rail che delimita la strada a salire.

Il conducente è stato trasferito al Santa Chiara in condizioni gravissime. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco permanenti e volontari e sanitari.