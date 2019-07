La barca a vela Alex della Ong Mediterranea ha attraccato nelle banchina del porto di Lampedusa.



Dal molo qualcuno ha applaudito, altre persone hanno gridato “bravi, bravi”. Sono presenti le forze dell’ordine. I 46 migranti a bordo, tutti con il salvagente addosso, sono ora sul ponte del veliero in attesa.

«Siamo in una situazione surreale. Ci sono persone che rischiano di svenire e che devono andare in bagno, i nostri servizi igienici sono inservibili e nessuno ci dice cosa fare. Questo è un sequestro di persona, non è più uno Stato di diritto. Devono farci sbarcare». Lo ha detto Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans commentando la situazione a bordo del veliero Alex.

«Non autorizzo nessuno sbarco di chi se ne frega delle leggi italiane e aiuta gli scafisti». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito della nave Alex appena arrivata a Lampedusa. «Io denunciato per sequestro di persona? Siamo al ridicolo», aggiunge Salvini.

Il ministro sottolinea: «La nave dei centri sociali, che a quest’ora sarebbe già arrivata a Malta che aveva dato la disponibilità di un porto sicuro, infrange la legge, ignora i divieti ed entra in acque italiane. Le Forze dell’ordine sono pronte ad intervenire, vediamo se anche in questo caso la “giustizia” tollererà l’illegalità: in un Paese normale arresti e sequestro della nave sarebbero immediati. Questi non sono “salvatori”, questi sono complici dei trafficanti di esseri umani».



Il ministro leghista ha anche annunciato di voler modificare il decreto sicurezza bis per «aumentare le multe fino al milione di euro e rendere più semplici sequestri dei mezzi».