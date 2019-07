Paura ieri pomeriggio in via 8 Marzo per un'auto in fiamme (forse per un guasto) nel parcheggio di un'abitazione.

La famiglia, appena rientrata a bordo della stessa auto, si è barricata in casa per evitare il fumo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Gardolo. Nessuno è rimasto intossicato.