La fortuna tocca il Trentino dove è stata realizzata una vincita da 1 milione di euro con il biglietto «Nuovo 100X».

Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita «Hermes Srl» nell’area di Servizio Paganella est, sull’autostrada Modena Brennero, all’altezza di Lavis.

«Non conosco direttamente la persona che ha vinto. Da parte mia, se mai dovessi vincere quella somma la utilizzerei per apportare migliorie all’azienda e prendere qualche momento da dedicare a me stessa e alla mia famiglia. Preferirei andare in vacanza, probabilmente al caldo di Santo Domingo oppure immersa nella natura scozzese», commenta Isabella Rauseo, titolare del punto vendita.

Dall’inizio dell’anno - informa Lottomatica in una nota - il “gratta e vinci” ha distribuito complessivamente premi per oltre 3 miliardi 400 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.