Come annunciato nei giorni scorsi, il presidente leghista della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato oggi l’ordinanza con la quale si dispone la cattura dell’orso M49, nonostante la contrarietà del ministro dell'Ambiente.



Nel testo del provvedimento, in cui viene ricordato come l’orso in questione si sia reso responsabile di numerosi danneggiamenti al patrimonio zootecnico e di ben 3 tentativi di intrusione in locali produttivi o privati, si evidenzia come anche l’Ispra, nel suo parere del 18 giugno scorso, abbia riconosciuto l’esistenza dei presupposti, indicati dal Piano Pacobace, per i quali è prevista la captivazione o l’abbattimento.

Nel provvedimento si sottolinea che viene pertanto incaricato il Servizio foreste e fauna della Provincia, mediante il Corpo Forestale trentino di «procedere alla rimozione dell’orso M49, con la cattura per captivazione permanente, onde evitare il ripetersi di situazioni di pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica».