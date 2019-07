Prosegue il caldo, anche se meno intenso della scorsa settimana. Si è attenuata la pressione atmosferica e si stanno insediando condizioni di maggiore instabilità che determineranno in questi giorni fenomeni temporaleschi, anche intensi e con grandinate, specialmente al pomeriggio e alla sera: la conferma arriva dalle previsioni di Meteotrentino.



Oggi, lunedì 1 luglio, il tempo - dicono gli esperti in una nota - si presenta soleggiato, con annuvolamenti dalle ore centrali della giornata, associati a rovesci e temporali, anche intensi e con grandine, specie al pomeriggio sera; le temperature rimangono stazionarie su valori ancora elevati.



Domani, martedì 2 luglio, il tempo sarà parzialmente soleggiato al mattino con annuvolamenti più estesi e consistenti al pomeriggio sera quando saranno più probabili i rovesci e temporali anche di forte intensità.



Mercoledì 3 sarà variabile con probabili rovesci e temporali sparsi e temperature in calo. Da giovedì 4 fino alla fine della settimana si prevedono schiarite, più ampie al mattino, alternate ad annuvolamenti con possibili locali rovesci e temporali soprattutto in montagna al pomeriggio-sera.