Dopo aver letto questo articolo, posate un attimo il giornale, prendete in mano il magazine Monitor TV che vi è stato regalato insieme all’Adige, e giocate.



Tra le 64 pagine di Monitor, infatti, troverete il nuovo e simpatico quiz, che regala ai cinque lettori più fortunati la possibilità di iniziare l’estate all’insegna del relax e del divertimento con un ingresso formato famiglia alle Terme Merano.



Il gioco si chiama “Vinci facile”: i nostri lettori, sfogliando il magazine, troveranno un facilissimo quiz, con una semplice domanda che riguarda Terme Merano e il nuovo progetto di restyling e ampliamento inaugurato nei mesi scorsi.



Leggete il breve testo di accompagnamento e mettete alla prova il vostro spirito di osservazione rispondendo alla domanda pubblicata in fondo alla pagina. La risposta andrà inviata con un messaggio sms entro mercoledì 3 luglio al numero indicato e tra i lettori che manderanno la risposta esatta verranno sorteggiati 5 fortunati vincitori che si aggiudicheranno una giornata da trascorrere con la famiglia (massimo 2 adulti e almeno 1 bambino d’età inferiore a 14 anni) a Terme Merano. E a quel punto, grazie all’Adige, si godranno relax e benessere, tra un bagno rinfrescante e un massaggio, cullati dai getti d’acqua di un idromassaggio mentre ci si abbronza su un terrazzo soleggiato.



Nel frattempo, per il periodo estivo, l’Adige propone un’offerta imperdibile: sei mesi di abbonamento al quotidiano cartaceo (sei numeri settimanali che riceverete a scelta a casa o nella vostra edicola di riferimento) a 145 euro e sei mesi di abbonamento all’edizione digitale (sette numeri settimanali) a 105 euro.



Tutti i nuovi abbonati riceveranno in omaggio un bellissimo trolley. Per attivare gli abbonamenti è sufficiente contattare lo 0461.886220 o mandare una email all’indirizzo abbonamenti@ladige.it per il cartaceo, o lo 0461-1735524 o abbonamentiweb@ladige.it per l’edizione digitale. E in futuro non mancheranno sorprese per i nostri abbonati più affezionati.