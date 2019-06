I carabinieri di Cavalese hanno sventato una truffa ai danni di una 77enne di Predazzo che, raggirata da un finto operatore di Poste italiane, gli aveva comunicato i dati delle sue due carte di credito.

I militari, ai quali la donna si era rivolta successivamente, hanno bloccato una transazione di 20.000 euro. Sono in corso accertamenti per identificare l'autore della tentata truffa. È stato invece identificato e denunciato, sempre dai carabinieri, alla magistratura un uomo di origini comasche che, dopo aver soggiornato per tre giorni in un hotel della Valle di Fiemme, si è eclissato senza saldare il conto.

L'uomo, con precedenti specifici, è stato localizzato all'estero.