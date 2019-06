Se l’è vista brutta, nel primo pomeriggio di oggi, un automobilista finito sotto un Tir sulla Gardesana, nei pressi di Vigolo Baselga.



Erano da poco passate le 13 quando, alla guida della sua Dacia, si è visto chiudere la strada da un Tir che avrebbe, secondo una prima ricostruzione, invaso la corsia in curva.



È successo all’altezza del Doss Gariol, in una zona chiamata “del palloncino”. Il Tir, che viaggiava in direzione Trento, avrebbe allargato la sua traiettoria in curva: l’auto ha provato a spostarsi tutto a destra per evitare lo scontro, tanto da finire contro il guardrail, ma inutilmente, l’impatto è stato inevitabile e l'auto è finita sotto il rimorchio.





Ferito, anche se in maniera non grave, l’automobilista, mentre i problemi maggiori li ha patiti la viabilità, sempre complicata su quella arteria.



Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i carabinieri e i vigili del fuoco di Baselga del Bondone.