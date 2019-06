Nel tardo pomeriggio di sabato, in due distinte circostanze, personale della Polizia Ferroviaria di Bolzano e della Squadra Mobile è intervenuto per due decessi avvenuti all’interno dei bagni della stazione ferroviaria.

Dal primo sopralluogo - spiega una nota della Questura di Bolzano - sembra che entrambi le vittime, un cittadino italiano di 51 anni ed un cittadino straniero di 37 anni, entrambi residenti in Alto Adige, avessero da poco assunto sostanza stupefacente, verosimilmente eroina. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono condotte congiuntamente dalla Questura e dalla Polfer.