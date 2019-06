Doppio intervento, nella serata di ieri, per gli uomini del Soccorso alpino, intervenuti per soccorrere altrettanti biker rimasti feriti sui sentieri.



Il primo intervento si è svolto sulla strada forestale che dal Dosso di Costalta porta al lago di Serraia. Un biker austriaco è caduto rovinosamente nel tardo pomeriggio: il suo compagno di escursione ha lanciato l’allarme . Sul posto sono stati calati dall’elicottero, con il verricello, i soccorritori: dopo le prime cure, il ferito è stato issato a bordo e portato al Santa Chiara di Trento.



Teatro del secondo intervento è stata invece la valle dell’Orto, un sentiero nel bosco nei pressi di Ischia, in Valsugana.



In questo caso è stato un escursionista belga a perdere il controllo della sua mountain bike, cadendo lungo una rampa per una cinquantina di metri.



È stato lui stesso a dare l’allarme: la squadra del Soccorso alpino lo ha raggiunto, stabilizzato e trasportato con delle manovre di corda fino alla strada e all’ambulanza.