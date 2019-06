Una banda di rapinatori ha fatto irruzione, nella tarda mattinata di oggi, in una villa isolata nei pressi del lago di Cavedine, in valle dei Laghi.



I banditi, mascherati, si sarebbero fatti aprire la porta dai proprietari, intimando loro di aprire la cassaforte.



Una volta fatto il colpo, un lavoro da professionisti, senza violenza o spargimento di sangue, si sono immediatamente dileguati.



I proprietari, ripresisi dallo shock, hanno dato l’allarme. I carabinieri sono giunti sul posto in pochi istanti. È scattata la procedura prevista in questi casi, nella speranza di intercettare la banda.



Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei proprietari.