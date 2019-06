Giornata nera sulle strade del trentino, prese d'assalto da locali e turistiin una domenica dal clima finalmente estivo.



L'enorme lavoro per il 118 e gli altri soccorritori è cominciato all'alba, con due interventi quasi in simultanea: dapprima a Trento un ragazzo rimasto ferito in modo serio dopo aver perso il controllo dell'auto all'imbocco del tunnel di Martignano; poco dopo a Molveno, dove la vettura su cui viaggiavano due ragazzi è finita violentemente contro le macchine parcheggiate accanto a un hotel, anche in questo caso conseguenze gravi per i viaggiatori.



Più tardi in mattinata, a breve distanza l'uno dall'altro, i due incidenti più gravi, entrambi in val di Sole, nei quali hanno perso la vita una donna tedesca di 52 anni, a Vermiglio, e un ragazzo padovano di 33 anni, a Folgarida.



Altri incidenti con feriti che hanno visto coinvolte motociclette si sono avuti in mattinata a Biacesa di Ledro (due feriti, un uomo e una donna di 34 e 32 anni), a Capriana e a Baselga di Piné (ferita in modo lieve una diciannovenne); nel pomeriggio a Trambileno (un ventiquattrenne ricoverato in ospedale) e a Dro (trasportato al Santa Chiara un sedicenne).



Il 118 ha soccorso feriti non gravi anche in altri incidenti che hanno visto coinvolte autovetture: è successo a Revò, a Nago e a Pomarolo.



In bicicletta un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito verso le 18 a Lavarone; un altro ciclista è stato soccorso sul passo Rolle; un trentenne è stato trasportato all'ospedale di Cavalese dopo una caduta avvenuta nella zona di Molina di Fiemme; un trentacinquenne è stato ricoverato a Feltre in seguito a un incidente avvenuto a Canal San Bovo, nel Vanoi; infine altri due ciclisti feriti - di 23 e 39 anni - a Castelnuovo, in Valsugana.