Non solo le piscine e i lidi dell’Alto Adige a metà prezzo: da quest’anno si può anche andare in montagna con sconti fino al 50% sugli impianti di risalita grazie all’Euregio FamilyPass. Iniziativa al via questo fine-settimana. LEGGI L'ARTICOLO SULLE PISCINE.

Estate non è solamente sinonimo di laghi e piscine, ma anche di montagna. Sono tanti, infatti, gli altoatesini che, soprattutto nei fine-settimana, cercano di sfuggire dal caldo di città e paesi rifugiandosi in montagna. Quest’estate, per la prima volta, chi utilizzerà un serie di impianti di risalita, in determinate giornate, potrà beneficiare di uno sconto del 50% sul biglietto di andata e ritorno.

I «fortunati» sono tutti i possessori di Euregio FamilyPass, la carta vantaggi che non consente solamente di viaggiare a tariffe ridotte sui mezzi del trasporto pubblico locale in Alto Adige, Trentino e Tirolo, ma anche di usufruire di sconti e riduzioni presso una serie di partner attivi principalmente nel settore del tempo libero.

«Con Euregio FamilyPass vogliamo offrire sostegno concreto alle famiglie altoatesine - commenta l’assessora provinciale Waltraud Deeg - e dare visibilità e importanza a strutture e aziende che partecipano attivamente ai progetti. Per questo motivo mi auguro che il maggior numero possibile di famiglie riesca ad aderire a questa iniziativa e a sfruttare gli sconti su funivie e seggiovie per effettuare delle escursioni in montagna».

A partire da questo week-end (orari, giornate e impianti aderenti nel flyer allegato) prende dunque il via l’iniziativa promossa dall’Agenzia per la famiglia in collaborazione con l’associazione esercenti funiviari dell’Alto Adige che consente alle famiglie di tutti e 3 i territori dell’Euregio di utilizzare una serie di seggiovie, cabinovie e funivie a metà prezzo.

Inoltre, sempre grazie all’Euregio FamilyPass, tra il 18 giugno e il 29 agosto sono previste delle riduzioni sui prezzi delle visite guidate per famiglie presso i Giardini di Castel Trauttmansdorff.

Come funziona per i trentini? Occorre avere una Family Card (riservata alle famiglie residenti in Trentino e che abbiano almeno un figlio con meno di 18 anni). La Family Card permette di beneficiare di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, come ad esempio trasporti, ingresso musei, ecc.

Potete trovare l’elenco completo dei servizi e delle agevolazioni sul sito dedicato

E’ sufficiente accedere con la CPS attivata o SPID per stampare subito la Family Card. Info al numero verde 800 228040, o nel portale servizionline@provincia.tn.it