Le famiglie di Alto Adige, Trentino e Land Tirolo in possesso dell’EuregioFamilyPass potranno accedere anche questa estate, in determinati periodi e giornate, a dodici piscine e lidi in Alto Adige con lo sconto del 50% sul biglietto d’ingresso. Per riceverlo basta esibire l’EuregioFamilyPass all’entrata.

L’iniziativa è promossa dall’Agenzia per la famiglia. Per richiedere online l’EuregioFamilyPass Alto Adige è sufficiente visitare il portale www.mobilitaaltoadige.info.

«È con particolare soddisfazione che anche quest’anno prendiamo parte a quest’iniziativa che consente alle famiglie di trascorrere assieme delle giornate in piscina ad un prezzo contenuto», commenta l’assessora provinciale alla famiglia, Waltraud Deeg.

L’EuregioFamilyPass è un progetto congiunto del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, del Land Tirolo e delle Agenzia per la famiglia delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Nell’EuregioFamilyPass confluiscono le tre carte vantaggi esistenti nei rispettivi territori, “Tiroler Familienpass” (Tirolo), “EuregioFamilyPass Alto Adige” e “Family Card” (Trentino) e permette al titolare di usufruire dei vantaggi offerti dai partners convenzionati non solo nel territorio di residenza ma anche negli altri due territori dell’Euregio.

L’EuregioFamilyPass offre benefici attivati dalle tre regioni a favore delle famiglie con figli. Per avere la card, almeno uno dei figli deve avere meno di 8 anni.

Per tutte le informazioni, i trentino pèossono rivolgersi al portale Family all’indirizzo web https://fcard.trentinofamiglia.it/