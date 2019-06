E stata fortunata la base jumper che ieri si è buttata dal monte Brento. Poco dopo il lancio, la sua vela si è impigliata sulla parete, facendola finire su uno zoccolo roccioso della parete est, poco sopra l’attacco della via Vertigine.



È stato un altro base jumper, che ha assistito all’incidente, ad allertare i soccorsi, ieri sera verso le 20.15.



La ragazza, per fortuna illesa, non era rimasta con le mani in mano: era riuscita a raccogliere e chiudere la vela, consentendo così all’elicottero di avvicinarsi in sicurezza: dal velivolo, con il verricello, si è calato un tecnico dell’elisoccorso, che ha recuperato la donna portandola a bordo.



Non si è poi reso necessario il trasferimento in ospedale: la ragazza è stata trasportata fino alla piazzola di atterraggio di Gaggiolo.