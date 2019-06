Approvate all’unanimità dalla quarta commissione del Consiglio provinciale di Trento le Linee guida per il servizio civile.

«L’approvazione di queste linee guida è prevista dall’articolo 19 della legge provinciale sui giovani», ha spiegato l’assessore Mirko Bisesti che ha osservato come il documento sia coerente con il programma di legislatura che ha riconosciuto lo sviluppo del servizio civile come «un’esperienza aperta, inclusiva e qualificante per il percorso di crescita personale e di supporto alla transizione del giovane all’età adulta».

«Puntiamo molto sul valore del servizio civile scelto in maniera volontaria dal giovane, che deve avere dei tratti distintivi rispetto alle altre esperienze dal punto di vista del civismo e del collegamento al territorio», ha concluso Bisesti.