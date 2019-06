La sua auto è stata centrata in pieno da un camion, proprio sulla fiancata, all’altezza del posto di guida: ora Luciano Casagranda, 67 anni medico di Lona Lases molto noto anche nel Pinetano, dove ha il proprio ambulatorio, si trova in condizioni gravissime al Santa Chiara.

Erano da poco passate le 11.30 di ieri e Casagranda, alla guida della sua Bmw X3, dopo aver lasciato la sua abitazione di Lases, in via dei Rivi, aveva percorso la strada comunale che - costeggiando l’area di lavorazione della ditta Veneri e Casagranda - sbuca poi sulla provinciale 76.

L’incidente è avvenuto proprio mentre Casagranda si è immesso sulla provinciale, in direzione della zona sud di Lases e di Fornace: in quegli istanti stava infatti sopraggiungendo, diretto verso Albiano, un camion il cui autista ha tentato disperatamente di frenare, ma non è riuscito ad evitare l’impatto, proprio all’altezza della portiera anteriore sinistra della Bmw.

Le condizioni di Casagranda, fratello dell’indimenticato ex sindaco e assessore provinciale Sergio, sono subito apparse gravissime: è stato rianimato e trasferito a bordo dell’elicottero all’ospedale Santa Chiara dove, affidato alle cure del personale del reparto di terapia intensiva, si trova in condizioni gravissime.