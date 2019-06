Presentata nel palazzo della Provincia di Trento la Fondazione Antonio Megalizzi, nata su iniziativa dei famigliari e degli amici per ricordare la figura del giovane ventinovenne trentino rimasto ucciso durante l’attentato terroristico ai mercatini di Natale di Strasburgo.

L’istituzione si occuperà di favorire la formazione e l’informazione dei giovani sui temi dell’Europa e del giornalismo.

La fondazione è stata promossa con la collaborazione e il sostegno della Federazione nazionale della stampa italiana, del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige, UsigRai, RadUni e Articolo21. Hanno aderito all’iniziativa anche Università, Comune e Provincia di Trento.

«La fondazione vuole portare nelle scuole, nelle università, nelle piazze di tutta Italia il confronto sui temi dell’informazione, del giornalismo e d’Europa, per stimolare il senso critico e la ricerca della verità. È un sogno ambizioso, ma Antonio era ambizioso, e in questo modo gli restituiamo ciò che non ha avuto modo di fare», ha detto la fidanzata Luana Moresco. Secondo l’indicazione dei famigliari, la fondazione collaborerà con chiunque desideri rendersi partecipe per raccontar cosa fa l’Unione europea, discutere di attualità e tematiche di rilevanza sociale, fornire gli strumenti per riconoscere le fake news e aiutare i giovani come Antonio a realizzare il sogno di poter raccontare ai propri coetanei, e non solo, l’Europa.