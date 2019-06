Ennesimo tamponamento, questa mattina, sulla statale della Valsugana, con gli inevitabili, e purtroppo ben noti, disagi alla circolazione, in direzione Trento.



Quattro auto sono state coinvolte in un tamponamento multiplo nei pressi della Mochena, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze sulle persone rimaste coinvolte, ma che ha, come detto, messo a dura prova il traffico, che nelle ore mattutine in direzione Trento è sempre molto intenso.