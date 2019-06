Sono stati consegnati, alla presenza del Direttore Centrale delle Specialità della polizia di Stato, Armando Forgione e dei vertici di Autostrada del Brennero SpA, 21 nuovi veicoli con i colori d'istituto per i servizi di vigilanza stradale sull'A22 alle Sottosezioni della polizia stradale di Vipiteno e Trento del compartimento polizia stradale per il Trentino Alto Adige, alla Sottosezione di Verona sud del Compartimento per il Veneto, alla Sottosezione di Modena nord del Compartimento per l'Emilia Romagna ed alla Sezione di Mantova del Compartimento per la Lombardia.

Si tratta di 21 Skoda Superb 2.0 TDI 4x4 che andranno a sostituire altrettanti mezzi in uso alla polizia stradale, immatricolati tra il 2013 e il 2015 e giunti al limite del chilometraggio ritenuto congruo.

La cosa non stupisce: nel corso del solo 2018, la polizia stradale ha percorso oltre due milioni di chilometri lungo la A22, si legge in una nota stampa.