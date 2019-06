Al via anche in Trentino e in Alto Adige le iscrizioni per l'edizione 2019 dei "Campi della Legalità - Estate in campo!", iniziativa che si svolgerà a Corleone (Palermo) dal 22 al 31 luglio.

Ventisei giovani trentini ed altoatesini potranno vivere un'esperienza nei beni confiscati alla mafia gestiti dalla cooperativa 'Lavoro e non solo'.

Promossa a livello regionale da Arci del Trentino, Arciragazzi Bolzano e cooperativa Altrimondi, l'iniziativa vede in Trentino la partecipazione dei sindacati Spi e Flc Cgil e il sostegno dell'assessorato alle politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento. I giovani, tra i 16 e i 25 anni, hanno tempo fino al 19 giugno per iscriversi, compilando ed inviando il modulo scaricabile dal sito www.arcideltrentino.it.