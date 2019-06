Un cittadino kosovaro di 22 anni, domiciliato a Milano, latitante da gennaio di quest’anno nell’ambito dell’operazione ‘Black Point’, è stato arrestato a Roma dalle locali volanti in collaborazione con la Squadra mobile di Trento.



L’operazione ‘Black Point’ aveva portato all’arresto di quattro stranieri e al sequestro di numerosa merce proveniente da 30 furti in abitazione commessi a Trento e Bolzano nel 2018 fra i mesi di luglio ed agosto e verso la fine di ottobre inizio novembre.



«Questo arresto - commenta il capo della Squadra mobile di Trento, Salvatore Ascione - dimostra, ulteriormente, come l’attività investigativa della Polizia di Stato non si fermi all’esecuzione degli arresti a seguito delle esecuzioni delle ordinanze, ma permane ancora più decisa alla ricerca di tutti i latitanti».