Tre ventenni escono di strada nella notte

Sono riusciti ad uscire dall’abitacolo poco prima che l’auto sulla quale erano finiti fuori strada prendesse fuoco. Sono vivi per miracolo tre giovani della Bassa Valsugana, rimasti coinvolti nella tarda serata di domenica in uno spaventoso incidente lungo la strada del Dosso, una comunale che dall’abitato di Olle sale in val di Sella.

Mancavano pochi minuti alla mezzanotte ed i tre, un ventenne, un ventunenne ed un ventiduenne, stavano salendo lungo la strada bordo dell’auto di uno di loro, una Volkswagen Golf settima serie, il modello più recente.



Nell’affrontare uno dei tornanti che si incontrano in successione in località Dosso, il conducente ha improvvisamente perso il controllo della vettura: la Golf è uscita di strada senza che il giovane al volante riuscisse a chiudere la curva, abbattendo di slancio alcuni arbusti e fermando la propria corsa dopo una cinquantina di metri, nel letto di un rio, uno degli affluenti del torrente Moggio che scende dai versanti delle montagne soprastanti, dominate da cima Undici e cima Dodici.

Fortunatamente l’auto si è fermata in acqua, inclinandosi sul fianco destro, ma senza ribaltarsi: in questo modo i ragazzi, tutti e tre ammaccati ma integri e coscienti, hanno potuto subito uscire con le loro gambe dall’auto, riuscendo ad allontanarsi dal veicolo nonostante il buio.





Hanno allertato il 112 proprio mentre dal vano motore dell’auto iniziava ad alzarsi del fumo, con gli operatori della centrale unica per l’emergenza che ha inviato lungo la strada del Dosso i vigili del fuoco volontari del corpo di Borgo Valsugana con una decina di uomini ed i sanitari con un’ambulanza, oltre ai carabinieri della stazione di Borgo che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al loro arrivo, gli uomini coordinati dal comandante David Capraro hanno trovato la Golf già in fiamme: in pochi istanti la vettura è stata divorata dal rogo. Se i ragazzi o anche solo uno di loro avessero perso i sensi o fossero rimasti bloccati nell’abitacolo, per loro non ci sarebbe stato scampo.



Tutti e tre i ventenni sono stati trasferiti all’ospedale San Lorenzo di Borgo, dove sono stati sottoposti a tutti i necessari accertamenti e sono stati medicati. Nessuno di loro versava in condizioni preoccupanti al loro arrivo in ospedale.

Lungo e delicato l’intervento dei vigili del fuoco borghigiani, che sono rientrati in caserma solo verso le due del mattino di ieri dopo aver spento le fiamme e messo in sicurezza quel poco che rimaneva della Golf oltre che il terreno circostante, per evitare il propagarsi di ulteriori focolai in zona.



La carcassa dell’auto è stata poi recuperata ieri in tarda mattinata da parte di una ditta specializzata, che ha dovuto districare le lamiere da arbusti e vegetazione.