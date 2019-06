Il nucleo autotrasporto del comando polizia locale di Trento ha disposto il fermo amministrativo di un pullman di una nota compagnia internazionale dopo aver riscontrato «gravi carenze relative alla sicurezza e alle dotazioni tecniche».

Il veicolo, immatricolato in Italia, dall’analisi della documentazione non risultava in regola in quanto impiegato su servizio di linea non autorizzato.

Il bus svolgeva servizio di linea internazionale.

Per questo è stato multato per un importo di 432 euro.

La carta di circolazione è stata ritirata e il pullman è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata della sospensione della carta di circolazione che verrà stabilita dalla Motorizzazione civile competente per una durata compresa tra 2 e 8 mesi.

Gli agenti hanno rilevato inoltre che la porta anteriore destinata alla salita e discesa dei passeggeri, in fase di emergenza, non si apriva neppure a spinta, ed inoltre l’estintore di bordo risultava completamente scarico.

Per questo è stata elevata una multa di 175 euro.