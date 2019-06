Un tratto dell'Autobrennero, da Trento Nord a San Michele All'Adige, sarà chiuso al traffico da questa sera a domattina, per l'esecuzione di lavori stradali.La viabilità sarà dunque modificata, con deviazione sulla statale del Brennero.

Le famiglie con bambini di età inferiore ai 7 anni residenti nel quartiere di Notre-Dame e le donne incinta sono state invitate dalle autorità sanitarie di Parigi a "recarsi dal proprio medico curante" per un'analisi del dosaggio del piombo nel sangue.

Sono 9 cittadini italiani, residenti in val di Non, e 9 di nazionalità albanese, residenti nella provincia di Brescia, le persone per cui è stata disposta dal gip di Trento un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacen

