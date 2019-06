Un tratto dell'Autobrennero, da Trento Nord a San Michele All'Adige, sarà chiuso al traffico da questa sera a domattina, per l'esecuzione di lavori stradali.



La viabilità sarà dunque modificata, con deviazione sulla statale del Brennero.



La chiusura è dovuta alla necessità di svolgere lavori di rifacimento del sovrappasso autostradale numero 35.



Il tratto in direzione nord sarà chiuso dalle 21.30 di questa sera, martedì 4 giugno, fino alle 6 di domattina, mercoledì, e nel contempo sarà ovviamente inagibile anche il casello per immettersi sull'A22 verso San Michele.

Fra San Michele e Trento Nord l'autostrada rimarrà chiusa dalle 22 di oggi alle 6 di domattina e in questo caso sarà sbarrato l'accesso al casello in direzione sud.



Altre informazioni sui lavori previsti si trovano nel sito dell'Autobrennero.